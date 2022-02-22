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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минобороны Германии прокомментировало признание Россией ДНР и ЛНР

Минобороны ФРГ назвало признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

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В министерстве обороны Германии жестко раскритиковали решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

«Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо. Наша линия ясна: мы полагаемся на четкое и надежное устрашение и по-прежнему готовы к диалогу. С нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО мы говорим одним голосом», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.

В Соединенных Штатах признание республик назвали «необычайной угрозой безопасности страны».

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