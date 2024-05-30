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Премьера Словакии перевели из больницы домой

Премьер Словакии Фицо переведен из больницы домой после покушения

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Reuters

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился после покушения, домой в Братиславу. Об этом пишет Dennik N.

«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала.

Руководство медицинского учреждения подтвердило, что Фицо покинул больницу, куда 15 мая был доставлен с огнестрельными ранениями.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в СВР назвали покушение на премьера Словакии Фицо политическим террором.

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Покушение на премьера Словакии
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