В увольнении Гончаренко из «Урала» не увидели смысла

Бывший игрок московского ЦСКА, футбольный эксперт Владимир Пономарев признался, что не видит смысла в увольнении главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Этого следовало ожидать. Он отработал неудовлетворительно. Попал в переходные игры. Первый матч проиграл. Но что толку в его увольнении? Назначат другого тренера. Они что, выиграют? Нет. Вылетят в Первую лигу», — заявил он.

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25 «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно.

Ответная игра состоится в Жигулевске 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Кристалл» в 15:00 по московскому времени.

Гончаренко тренировал «Урал» с 2022 года. До этого он работал в «Краснодаре», московском ЦСКА, «Уфе».

Ранее в «Урале» объяснили увольнение Гончаренко.