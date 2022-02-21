ЕС включил в черный список пять россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму

Евросоюз включил в черный список еще пять человек за организацию выборов в Госдуму России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

По данным ЕС, в Евросовете сочли нужным внести еще пятерых россиян в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры за их роль «в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В черный список попали депутаты Госдумы Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Алексей Черняк, а также председатель Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

Ранее главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза одобрили санкции в отношении пяти россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Также состоялись выборы глав 12 субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В октябре власти Украины ввели персональные санкции в отношении 237 человек за организацию голосования «в Крыму и в Донбассе».