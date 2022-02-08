В МИД России рассказали о бредовой идее Запада

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил в беседе с РИА «Новости», что «нападение» России на соседние государства является бредовой идеей-фикс Запада.

Таким образом он прокомментировал обвинения Запада в адрес Москвы, согласно которым российская сторона якобы готовит нападение на Украину.

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — сказал дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.