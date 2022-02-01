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Россия ответила США на предложения по безопасности

WP: США получили ответ России по гарантиям безопасности

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

США получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

«Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — рассказал собеседник издания.

Он отказался раскрывать подробности ответа России, отметив, что США полностью привержены диалогу для решения вопросов безопасности. Чиновник отметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут, вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

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Отношения России и США
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