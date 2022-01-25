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На Украине рассказали о бункере для депутатов Рады

Депутат Рады Ляшко: на Украине существует подземный комплекс для депутатов

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На Украине существует подземный комплекс, где могут разместиться не только депутаты Верховной рады, но и аппарат правительства республики. Об этом порталу «Украина 24» рассказал депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Я знаю, где это помещение. Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры», — сказал он.

По словам Ляшко, комплекс рассчитан на 1000 человек, построен в советское время на случай ядерной войны и «по наследству перешел Украине». Кроме того, бункеры полностью оснащены для проживания, пребывания и работы, добавил депутат.

«Рассказывать больше какие-либо детали я не могу, потому что думаю, что все эти материалы проходят под грифом «Секретно», — резюмировал Ляшко.

Ранее сообщалось, что депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко «потерял» половину Украины, поздравляя соотечественников с Днем соборности. Парламентарий в своем Facebook поздравил сограждан и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». Киев расположен к центру от севера страны, а Закарпатье – на западе государства. Таким образом, политик «лишил» Украину 13 областей, находящихся к востоку от столицы.

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