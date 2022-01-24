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В СНБО призвали украинцев не паниковать

Глава СНБО Украины Данилов: нет никаких поводов, чтобы мы с вами сегодня паниковали

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга по результатам встречи представителей СНБО заявил, что не следует нагнетать панику в связи с ситуацией о «вторжении» России. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.UA».

«Я хотел заметить, что в последнее время в нашей стране происходит много информационных событий. В СМИ появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — рассказал Данилов.

В своем выступлении секретарь СНБО также выступил с критикой мэра Киева Виталия Кличко, который накануне заявил, что собирает руководителей городов Украины для организации «сопротивления агрессору». По словам Данилова, для этого существует армия и Вооруженные силы Украины.

Ранее Данилов заявил, что Россия пытается расшатать внутреннюю ситуацию в стране, и ей это успешно удается.

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