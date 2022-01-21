Лавров призвал Запад «по-взрослому» подумать, как вместе жить в условиях современного мира

Министр иностранных дел России по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира.

По словам дипломата, менталитет Запада таков, что он уверен — ему можно все, а остальным странам, — если только разрешат.

В качестве примера глава МИД РФ привел в пример цитату экс-главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини: «когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».

Лавров отметил, что это доказали события на Балканах и других регионах.

«Это разве не политика зон влияния? Мы видим, как эти зоны по-прежнему осваиваются, как новые территории пытаются втянуть в сферу влияния Запада. Печально, что взрослые люди занимаются тем, кто круче, у кого больше всего. Откровенно об этом Блинкену на встрече сказал. Неправильно это», — сказал российский министр.

Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией коронавируса.

При этом министр подчеркнул, что Россия не претендует на зоны влияния, но НАТО в свою очередь считает Украину своей зоной влияния и показывает это.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен в ходе переговоров в Женеве обсудили предложение Москвы вернуть НАТО к конфигурации 1997 года.