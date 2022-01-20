FT: Евросоюз заверил Вашингтон, что привлечет США к диалогу с Россией

Евросоюз заверил США, что переговоры с Россией пройдут не без взаимодействия с Вашингтоном. Об этом пишет газета Financial Times.

Официальные лица в Брюсселе с негодованием встретили «бредовую идею» президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости собственного диалога Европы и РФ, поскольку он не согласовал это «впервые озвученное» предложение, которое все равно «ни к чему не приведет».

Издание отмечает, что после сделанного Макроном заявления, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по телефону поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны пришли к выводу, что необходим «сильный, четкий и единый трансатлантический фронт».

Ранее Макрон заявлял о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности. По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку «необходимость этого диктует наша история и наша география».