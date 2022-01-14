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Борис Джонсон извинился перед Елизаветой II

Офис премьер-министра Великобритании извинился за вечеринку накануне похорон принца Филиппа

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Jon Super/AP

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принес официальной извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень сожалеем о том, что это произошло в день общенационального траура. Мы понимаем общественное негодование сейчас», — сообщил пресс-секретарь Джонсона Джейми Дэвис.

По информации журналистов, вечеринка произошла 16 апреля 2021 в честь ухода с работы двух сотрудников британского правительства. Работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели его сына.

До этого Борис Джонсон принес извинения перед общественностью за вечеринки, проведенные годом ранее, в мае 2020 в разгар пандемии COVID-19.

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