Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в указе.

До назначения Грызлов возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии согласовал Бориса Грызлова на должность посла России в стране, сообщает «Sputnik Беларусь».

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе ранее позитивно оценил возможное назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Думбадзе назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией.