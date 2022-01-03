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В Эстонии назвали Россию реальной угрозой Европе и НАТО

Министр обороны Эстонии Лаанет заявил, что Европе и НАТО угрожает политика России

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Министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии возложения венка «От народа Эстонии» в рамках 102-й годовщины перемирия в войне с Советской Россией заявил о реальной угрозе со стороны Москвы, сообщает «Интерфакс»

«Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров», — объяснил Лаанет.

Он напомнил, что у Эстонии есть «сильные союзники», с которыми страна обеспечивает взаимную защиту.

Ранее в ЕС заявили, что прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в очередной раз продемонстрировали фактичесное исключение Европы из обсуждения ключевых вопросов международной повестки.

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