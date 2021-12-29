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Блинкен и Зеленский обсудили ситуацию на границе России и Украины

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе России и Украины, а также и «предстоящее дипломатическое взаимодействие» с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией», — говорится в сообщении

Ранее Государственный секретарь США повторил заявление главы Белого дома Джо Байдена о «решительной реакции» Вашингтона в случае нападения России на Украину.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает и должен принять участие в консультациях по безопасности Европейского Союза, США или НАТО с Россией, поскольку вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на украинской территории.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет ответа от США по гарантиям безопасности в январе.

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