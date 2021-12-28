Вооруженные силы Украины попросили политиков не пиариться на обороне

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали политиков не вмешиваться в организацию обороны страны, за исключением тех мест, которые определены законом. Такое заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников, сообщается на сайте ведомства.

«Я призываю вас (политиков, возглавляющих местные и региональные администрации — «Газета.Ru») воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и передергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий», — отметил Резников.

Он обратил внимание, что подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушается вертикаль власти в вопросах обороны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании штаба сил территориальной обороны. Он встретился с представителями командования ВСУ, Службы безопасности Украины, полиции города.