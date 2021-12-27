В ЕС оценили проект поправок к конституции Белоруссии

Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются «национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Мы уже приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для Евросоюза приоритетом остается прекращение существующих репрессий, а также освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что эти принципы были озвучены еще в октябре 2020 года по итогам саммита ЕС.

Ранее был опубликован проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии.

Проект предусматривает, что Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом государства, оно сможет вводить чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента, а также принимать решение, разрешать ли главе государства отправлять военных за пределы Белоруссии.