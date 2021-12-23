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В Кремле назвали сроки послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию пройдет в начале 2022 года

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он сообщил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась.

«Предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать, как всегда», — сказал представитель Кремля.

В прошлом послании Федеральному собранию в апреле 2021 года Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.

Красной нитью через выступления главы государства прошли проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Кроме того, российский лидер анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.

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