Россия предложила США сроки запуска диалога по гарантиям безопасности

Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Москва с самого начала выступала за переговоры.

«Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом», — выразил мнение Рябков.

Накануне министр иностранных России Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности запланирован на самое начало 2022 года.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.