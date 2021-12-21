В Албании протестуют против НАТО

Жители городов Морава и Кучова протестуют против планов расширения аэродрома НАТО на своих землях, поскольку предлагаемая государством компенсация намного ниже рыночной ставки. Об этом сообщает Euractiv.

Сообщается, что в результате строительных работ местные могут потерять сельскохозяйственные земли. Ранее в этом месяце активисты заявили, что министерство обороны предложило им всего €1,90 за квадратный метр.

Жители говорят, что стоимость земли значительно превышает предложенную компенсацию и требуют пересмотреть условия.

9 декабря министр обороны страны Нико Пелеши заявил, что работы начнутся в начале января, назвав это хорошей новостью для страны и региона с точки зрения безопасности. Политик также обратил внимание, что это хорошая новость для местных жителей, поскольку в прилегающую территорию будут вложены «десятки тысяч евро».