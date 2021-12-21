Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белоруссии рассказали о желании беженцев остаться жить в стране 12:16
Полиция проверила тиктокера из-за угроз взрыва метро в Петербурге 12:11
Россиянка Сапега написала прошение о помиловании 12:10
В США впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ-инфекции 12:03
Телеканал «Украина-24» перепутал захватившего заложников преступника... 11:59
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве 11:59
Экс-президента Молдавии подозревают в хищении госсредств на сумму $12 млн 11:59
Еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ 11:58
В России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом за сутки 11:55
Тренер сборной России оценил вероятность отказа Большунова от выступления в Тур де... 11:52

В Албании протестуют против НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Жители городов Морава и Кучова протестуют против планов расширения аэродрома НАТО на своих землях, поскольку предлагаемая государством компенсация намного ниже рыночной ставки. Об этом сообщает Euractiv.

Сообщается, что в результате строительных работ местные могут потерять сельскохозяйственные земли. Ранее в этом месяце активисты заявили, что министерство обороны предложило им всего €1,90 за квадратный метр.

Жители говорят, что стоимость земли значительно превышает предложенную компенсацию и требуют пересмотреть условия.

9 декабря министр обороны страны Нико Пелеши заявил, что работы начнутся в начале января, назвав это хорошей новостью для страны и региона с точки зрения безопасности. Политик также обратил внимание, что это хорошая новость для местных жителей, поскольку в прилегающую территорию будут вложены «десятки тысяч евро».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть