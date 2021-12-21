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Путин поздравил Макрона с днем рождения

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Charles Platiau/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников», — говорится в сообщении.

21 декабря лидеру Франции исполняется 44 года.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Макроном, стороны обсудили проекты российских документов о гарантиях безопасности и ситуацию на Украине.

Путин и Макрон также выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе. Путин, в свою очередь, обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today.

Это вторые за декабрь телефонные переговоры Путина и Макрона — предыдущие состоялись 14 декабря. Тогда Путин заявил Макрону о прямой угрозе безопасности РФ из-за ситуации на Украине.

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