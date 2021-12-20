Чижов: реакция Европы на инициативу РФ по гарантиям безопасности будет неоднозначной

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал, какую реакцию от Европы ожидают в Москве по российской инициативе по гарантиям безопасности. Об Чижов рассказал в интервью газете «Известия».

По его словам, Евросоюз как организация невоенная, что может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль. Чижов отметил, что разговаривать нужно со странами, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, а некоторые из них не входят в состав ЕС.

«Нас все обвиняют, что у нас «красные линии» есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их «красные линии» диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО», — подчеркнул постпред.

Чижов добавил, что реакция на инициативу в Европе будет неоднозначной, поэтому предстоит непростая работа.

Накануне МИД России опубликовал проекты договора между Москвой и правительством США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Североатлантического альянса, которые 15 декабря были переданы Соединенным штатам. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории ЕС, а США — не создавать военные базы на территории государств, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.