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На Украине предложили переименовать Россию

Во Львовской области депутаты проголосовали за переименование России в «Московию»

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Global Look Press

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что на заседании инициативу поддержали 59 депутатов.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной раде страны с требованием восстановить историческую справедливость и в будущем использовать название «Московия» вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», — сказано в документе инициативы львовских депутатов.

В проекте также отмечается, что изменение названия Московского царства на Россию названо «серьезным вызовом идентичности украинского народа».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые «носят русскоязычные названия».

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