В Госдуме пообещали адекватный ответ на провокации Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил Украину, что ей не следует устраивать провокации, подобно той, которая случилась у Керченского пролива с кораблем «Донбасс», передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что такие провокации на самом деле не представляют серьезной угрозы.

«Они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать — были предприняты очень профессиональные и своевременные меры», — заявил Шхагошев.

По его словам, военная угроза для России отсутствует, однако подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.

«Военной угрозы это не представляет для Российской Федерации», — сказал политик.

Он также указал, что эти провокации угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне.

Накануне ФСБ России сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. При этом соответствующей заявки в соответствии с российским законодательством подано не было. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива. В ведомстве подчеркивали, что его действия создают угрозу безопасности мореплавания в регионе.

Позднее корабль поменял курс на обратный.