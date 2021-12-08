Песков: Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение стратегических проблем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

«Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что когда точно это произойдет, пока неизвестно, однако главы государств имели в виду, что назначение представителей должно состояться оперативно.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.