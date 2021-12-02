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Захарова сделала замечание журналистке за вопрос не на том языке

Представитель МИД Захарова сделала замечание журналистке грузинского канала «Рустави 2»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что грузинская журналистка, которая перешла на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме, просила об участии в нем на русском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналистка телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе, присутствовавшая во время общения министра с представителями СМИ, начала задавать вопрос на английском.

«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — сказала Захарова.

Журналистка уточнила, является ли это проблемой.

«Ну просто здесь российские журналисты. <…> Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», — ответила Захарова.

Нуцубидзе стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском.

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — указала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России.

По ее словам, на заседании НАТО Россию обвинили в наращивании вооруженных сил на границе с Украиной, однако, по ее мнению, именно силы альянса сейчас угрожают Российской Федерации.

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