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Лавров призвал США вместо созыва «Саммита за демократию» решить внутренние проблемы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прежде чем заняться «экспортом демократии», сначала решить нерешенные проблемы «у себя дома» и преодолеть раскол в обществе по вопросам «этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Лавров прокомментировал предстоящий «Саммит за демократию», который проведут Соединенные Штаты.

Глава МИД РФ напомнил, что уже несколько лет США возглавляют список стран по наибольшему числу заключенных в тюрьмах (более 2 млн человек).

«Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств», — приводит пресс-служба МИД слова Лаврова.

Российский министр также отметил, что в Соединенных Штатах представители органов законодательной власти де-факто контролируются крупным бизнесом, и интересы граждан учитываются в последнюю очередь.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение властей США не приглашать Россию и Китай на «Саммит за демократию» является попыткой «провести разделительную линию».

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Отношения России и США
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