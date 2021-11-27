Конференцию ВТО отложили из-за нового штамма коронавируса

Дату проведения министерской конференции Всемирной торговой организации в Женеве перенесли с 29 ноября на 3 декабря из-за появления нового варианта коронавируса — штамма «Омикрон». Об этом написал в Twitter постоянный представитель Великобритании при ООН в Женеве Саймон Мэнли.

Он отметил, что конференцию отложили из-за введенных в Швейцарии ограничений, связанных с штаммом «Омикрон».

Швейцарские власти объявили в в пятницу, 27 ноября, об ограничении авиасообщения с Ботсваной, Эсватини, Лесото, Мозамбиком, Намибией, Зимбабве и Южно-Африканской республикой, Гонконгом, Израилем и Бельгией. В этих странах вывили зараженных «Омикроном», в связи с этим их граждан обязали предоставить по прилете в Швейцарию отрицательный тест на SARS-CoV-2. Кроме того, им придется провести десять дней в карантине.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса «Омикрон@ выявляется ПЦР-тестом.