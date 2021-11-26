Китай предупредил немцев насчет Тайваня

Китай призвал новое коалиционное правительство Германии сохранить прежнюю политику Берлина в отношении так называемого тайваньского вопроса. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на регулярном брифинге в Пекине.

«Все предыдущие администрации Германии поддерживали политику единого Китая, и мы надеемся, что новая администрация будет придерживаться этой политики, а также уважать основные интересы Китая и обеспечивать политическую основу для двусторонних отношений», — заявил Чжао.

Представитель китайского МИД также призвал Берлин работать с Китаем для развития отношений и сосредоточиться на практическом сотрудничестве. Дипломат подчеркнул, что вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренним делом Китая.

Заявления китайского МИД появились уже после того, как будущий канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал программу правительства, которая включает в себя обещание призвать Китай к соблюдению прав человека, а также потребовать от Пекина ослабления контроля над Гонконгом и поддержки участия Тайваня в международных организациях.

Спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид ранее заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с Китаем, но не будет помогать Соединенным Штатам силовыми методами.