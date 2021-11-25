Систему въезда в Евросоюз могут изменить

Ерокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия предложила с 1 марта 2022 года разрешить въезд в ЕС всем, кто был привит одобренными в союзе вакцинами от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать въезд). В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», — рассказала Йоханссон.

Она отметила, что речь идет о прививках, которые одобрены ЕК. При этом, вакцина будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. В ЕК также порекомендовали странам Евросоюза принимать людей, которые вакцинировались препаратами, одобренными ВОЗ. Но делать это будут только при наличии ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует рекомендовать ужесточить правила въезда для граждан США из-за всплеска случаев COVID-19 в стране.