Президента Чехии выписали из больницы спустя полтора месяца

Президента Чехии Милоша Земана выписан из больницы, в которой он находился с 10 октября. Об этом сообщает «Чешское телевидение».

Глава государства отправится в резиденцию, расположенную в замке Ланы. Там он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики Петра Фиалы.

Ранее, 19 ноября, медицинский консилиум Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге рекомендовал Земану остаться под наблюдением врачей на более продолжительный срок для укрепления здоровья.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после того, как были проведены парламентские выборы. Позже у него диагностировали цирроз печени.