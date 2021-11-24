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Новая правящая коалиция Германии обозначила путь к снятию санкций с России

Новая правящая коалиция Германии готова к конструктивному диалогу с РФ

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Markus Schreiber/AP

Новая правящая коалиция Германии — Социал-демократическая партия, «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия — опубликовала коалиционное соглашение, в котором отметила готовность к конструктивному диалогу с Россией и прекращению конфликта на Донбассе посредством Минских соглашений.

«Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия к тому же является важным международным игроком. Мы осознаем значение наполненных содержанием стабильных отношений и стремимся к ним», — отмечено в документе.

Коалиция заявила о желании создать возможности для безвизового режима в отношении некоторых групп россиян. Также она выразила позицию по конфликту на Донбассе.

«Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе. Мы продолжим помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета», — подчеркнули в соглашении.

Ранее стало известно, что новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель «Зеленых» Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Министерство юстиции возглавит член СДП Марко Бушманн.

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