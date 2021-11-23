WSJ: США не смогли убедить страны Европы в «планах» России напасть на Украину

США не смогли убедить ряд стран Европы в том, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По данным издания, Вашингтон своими разведданными, которые якобы указывают на военные намерения Москвы, призвал усилить озабоченность у государств Европейского союза. Однако некоторые европейские государства, каких именно — не указывается, до сих пор не убедились в достоверности представленной информации.

«Аналитики западной разведки по-прежнему не уверены в реальных намерениях Кремля», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

До этого газета The New York Times (NYT) утверждала, что Соединенные Штаты убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.