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В Госдуме потребовали прекратить притеснять русских в США

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по делам СНГ внес и рекомендовал нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации россиян в США, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Госдума «решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов», направленные против россиян, и намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав, говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) была приостановлена из-за беспрецедентного давления со стороны американских спецслужб на русскую общину. Как рассказала «Газете.Ru» председатель КСОРС Елена Брэнсон, за последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум 300 представителей русскоязычной общины в США: от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС.

По словам Брэнсон, на сегодняшний момент, пока проходит расследование ФБР, в организации считают, что ее члены могут быть подвергнуты преследованию, поэтому работа пока будет приостановлена.

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