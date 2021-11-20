Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной

Западные страны по-прежнему остаются в долгу перед Белоруссией за понесенные во Вторую мировую войну потери, но в то же время пытаются снова ворваться на территорию государства и начать там боевые действия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC, сообщает «БелТА».

«Вы должны понимать, что если мы начнем войну здесь, в Белоруссии, в нее вмешаются НАТО и Россия. Это будет ядерная война», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией и обвинил Лукашенко в использовании мигрантов для ведения гибридной войны против других стран.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил Польшу и другие граничащие с Белоруссией страны НАТО в том, что, наращивая военное присутствие у границ республики, они хотят развязать конфликт.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.