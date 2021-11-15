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Боррель: Минск не считает себя ответственным за миграционный кризис

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Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Минск не несет ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей. Об этом сообщил Боррель на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Мы говорили о гуманитарной помощи этим людям, мы говорили об их репатриации. Однако он отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там», — подчеркнул Боррель, комментируя прошедший в воскресенье телефонный разговор.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Ранее в сети появились кадры вертолетной съемки КПП на польско-белорусской-границе, на которых видно, что перед там собрались как минимум около двух тысяч мигрантов. По сообщениям местных СМИ, они не пытаются прорваться через ограждение, агрессии со стороны беженцев нет. Они расставили палатки и зажигают костры.

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Москву в том, что она «тем или иным образом связана» с ситуацией на границе. По его словам, об этом говорит «многое», в частности то, что мигранты из Ирака «приезжают через Москву» и направляются в Минск.

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