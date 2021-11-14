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В Госдепе заявили, что Минск «отвлекает внимание» от действий России

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. При этом американская сторона утверждает, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Прайс подчеркнул, что накануне госсекретарь Энтони Блинкен поговорит с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечься от действий России на границе с Украиной. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау решительно осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - отрицание прав человека и основных свобод белорусского народа», — рассказал Прайс.

Он отметил, что Блинкен также выразил признательность Польше за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Прайс заявил, что США обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

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