Медведев призвал провести тщательное расследование преступлений в тюрьмах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в местах лишения свободы в России. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев сообщил, что меры по совершенствованию пенитенциарной системы обсуждались на площадке Совета безопасности с руководством Министерства юстиции России, Генеральной прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, Росгвардии и ФСИН. Кроме того, был рассмотрен вопрос реализации Концепции развития российской уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Зампредседателя Совбеза РФ призвал разработать действенные механизмы предотвращения преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Медведев подчеркнул, что обеспечение неотвратимости наказания и гуманизация существующей системы исполнения наказания должны способствовать сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях, снижению рецидивной преступности и созданию действенных механизмов защиты россиян от противоправных действий.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видеороликов, на которых заключенных в тюремной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области подвергали пыткам и насилию. На записях, распространенных в Сети, насчитывается как минимум девять эпизодов насилия над заключенными, которые происходили в 2015-2020 годах.