В Польше судят активисток из-за плаката Девы Марии с радужным ореолом

В Польше продолжается судебное разбирательство над тремя активистками, которые расклеивали в 2019 году плакаты, изображающие Деву Марию с ореолом в цветах флага ЛГБТ. Об этом сообщает Euronews. Впервые обвинения были выдвинуты в 2020 году.

Девушек обвиняют в нарушении статьи 196 польского УК об оскорблении религиозных чувств. В марте этого года суд оправдал их, однако прокуратура обжаловала вердикт. В случае признания девушек виновными, им грозит до двух лет тюрьмы.

Тем временем четыре польских воеводства уже отказались от дискриминации ЛГБТ после финансового давления со стороны Евросоюза. Первым регионом, который отказался от своего статуса «зоны, свободной от ЛГБТ», было Свентокшиское воеводство в Польше. Соответствующее решение местный парламент принял 23 сентября.

Резолюции о статусе «свободных от ЛГБТ зон» впервые были приняты в польских регионах в 2019 году. Они объявляли кампании за права геев нападением на традиционные католические ценности. Поддержку этому решению высказали почти 100 районов Польши. Кроме того, резолюции поддержала правящая партия Польши «Право и справедливость».