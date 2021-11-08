Зеленский одобрил лишение Антикоррупционного бюро Украины статуса силового органа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины», принятый Верховной радой 19 октября 2021 года»,— говорится в документе.

Уточняется, что данный закон, помимо прочего, определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора бюро. Так, выборы главы НАБУ должна проводить комиссия из шести человек: трех правительство определяет самостоятельно, еще трех --на основании предложений партнеров, «которые оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции».

Ранее НАПК не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Проверку провели на фоне публикации «Досье Пандоры» международным консорциумом журналистских расследований.

Сам Зеленский позднее заявил, что видел расследование о его офшорах, и подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.