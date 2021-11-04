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Справедливая Россия воздержится от голосования по законопроекту о региональной власти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Фракция «Справедливая Россия», вероятно, воздержится от голосования по законопроекту о региональной власти в первой чтении. Об этом «Газете.Ru» рассказал лидер партии Сергей Миронов.

Законопроект предполагает унификацию органов публичной власти в России — в соответствие с его текстом, Татарстан будет лишен права именовать своего главу «президентом». Кроме того во всех регионах будет снято ограничение по срокам пребывания губернаторов у власти.

По словам Миронова, он считает новый документ важным и нужным после изменения Конституции страны в 2020 году. При этом нынешний текст законопроекта вызывает у лидера фракции вопросы.

«И мы были бы готовы, безусловно, его поддержать, если бы эта законодательная инициатива была проработана так, чтобы не вызывать никаких сомнений в правомерности и эффективности предлагаемых решений. А пока сомнения есть. Например, так ли уж необходимо снимать ограничения по количеству переизбраний глав регионов?» — сомневается лидер эсеров. По его мнению, эту норму в прошлом уже не раз меняли ради сохранения власти наиболее авторитетных губернаторов.

Миронов также напомнил, что в Советском Союзе «застой в кадрах и застой в экономике были явлениями одного порядка».

Лидер парламентской партии также встал на защиту позиции Татарстана, который единственным среди регионов высказался против законопроекта.

«Татарстан — один из крупнейших субъектов Федерации, большинство граждан которого принадлежит второму по численности российскому народу. Для кого-то вопрос о том, губернатор руководит регионом, просто глава или президент, не имеет принципиального значения. А вот в Татарстане имеет! И с этим нужно считаться», — уверен Миронов.

Справедливороссы примут решение о голосовании по законопроекту о региональной власти после обсуждения во фракции. Однако Миронов отметил, что, скорее всего, эсеры воздержатся от голосования в первом чтении и поддержат его в случае исправлений спорных моментов во втором.

Ранее «Газета.Ru» писала, что законопроект о региональной власти начнут рассматривать в Госдуме 9 ноября. В тексте законопроекта помимо прочего предлагается дать президенту возможность отстранять глав субъектов от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия. При этом сам руководитель региона получит право распускать местный парламент, если тот примет закон, противоречащий Конституции, и это подтвердит суд.

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