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Президент Грузии пообещала, что никогда не помилует Саакашвили

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РИА «Новости»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Ее слова приводит РИА «Новости».

Зурабишвили отметила, что готова на многое ради интересов страны.

«Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда», — сказала она.

Политик также почеркнула, что она никогда не вернется к этому вопросу.

Ранее противники Саакашвили потребовали «посадить его навечно».

В настоящее время экс-президент находится в СИЗО города Рустави. Он оказался там 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

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