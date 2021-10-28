В МИД РФ заявили о готовности к конструктивному диалогу с США

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее заместитель главы Внешнеполитического ведомства Александр Панкин ответил конгрессмену Майклу Макколу, обвинившему Россию в росте стоимости газа и призвавшему расширить санкции против газопровода «Северный поток — 2». По словам Панкина, Москва соблюдает все обязательства по поставкам газа, прописанные в контрактах с европейскими потребителями.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала выдачу первого гендерно-нейтрального паспорта в США.