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В МИД РФ заявили о готовности к конструктивному диалогу с США

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее заместитель главы Внешнеполитического ведомства Александр Панкин ответил конгрессмену Майклу Макколу, обвинившему Россию в росте стоимости газа и призвавшему расширить санкции против газопровода «Северный поток — 2». По словам Панкина, Москва соблюдает все обязательства по поставкам газа, прописанные в контрактах с европейскими потребителями.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала выдачу первого гендерно-нейтрального паспорта в США.

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