На Украине заявили, что у Зеленского за 2020 не выявлены факты незаконного обогащения

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

В публикации отмечается, что такую проверку провели на фоне публикации «Досье Пандоры» международным консорциумом журналистских расследований.

В документе НАПК утверждается, что ведомство «не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов», а «точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников».

Ранее Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.

По его словам, его политический противник, бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывал об этих офшорах еще в 2019 году, поэтому ничего нового в этом расследовании нет.

Он отметил, что во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».