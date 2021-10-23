МИД Турции официально не объявил персонами нон грата 10 послов

Турецкий МИД еще не объявил персонами нон грата послов 10 стран спустя несколько часов после поручения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что внешнеполитическое ведомство Турции никак не комментирует заявление главы государства, при этом ни одна из 10 дипломатических миссий также не сообщила об объявлении послов персонами нон грата.

Эрдоган объявил, что дал соответствующее поручение МИДу. Мера коснется послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Президент также сообщил, что их могут выслать из страны.

Причиной для такого решения стал призыв дипломатов освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Их вызвали в МИД и напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств, он выступает за примирение турок с курдами и армянами. В прошлом году Кавалу оправдали по делу о беспорядках, произошедших в 2013 году, однако турецкая прокуратура вскоре выдала новый ордер на его арест из-за обвинения в попытке госпереворота летом 2016 года. Эрдоган назвал дело Кавала «очагом терроризма».