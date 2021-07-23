На Украине назначили нового главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 23 июля.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа.

Другим указом глава государства уволил с аналогичной должности Валерия Кондратюка.

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 в Киеве. Он — доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Генерал-майор запаса.

Литвиненко награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины — юбилейной медалью «25 лет независимости Украины». Ранее он занимал должность главного специалиста Главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины. Также являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и директором Национального института стратегических исследований.

В середине июля стало известно, что на Украине назначили нового главу МВД.