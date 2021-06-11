Офис Зеленского назвал друзей Украины

Андрей Сибига, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в интервью на YouTube-канале «Европейская правда» назвал главных друзей Украины.

«Это США, это Канада, это, безусловно, Литва, Польша, Турция, это и другие страны, с которыми мы строим стратегическое партнерство, и мы очень надеемся, что их количество будет расти… Все страны Балтии принадлежат к этому кругу… Это скандинавские страны», — рассказал Сибига.

Он отметил, что Украина стремится к налаживанию дружеских отношений со странами, с которыми она имеет стратегическое партнерство. Также Сибига ответил на вопрос, является ли Венгрия другом Украины.

«Безусловно, построение дружественных отношений с соседями — всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии Венгрия — важный наш партнер в Европейском союзе, сосед, страна НАТО. Поэтому очень важная страна для нас», — заявил Сибига.

Ранее Украина создала «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдавией.