Более 500 журналистов аккредитовались на встречу Путина и Байдена в Женеве

Более 500 журналистов аккредитовались на саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом ТАСС сообщили в миссии Швейцарии при женевской штаб-квартире ООН.

«От 500 до 600 журналистов уже получили аккредитацию, рассмотрение заявок продолжается», — заявила собеседница агентства.

Она напомнила, что аккредитация продолжится до 10:00 (11:00 мск) 11 июня.

Ранее сообщалось, что Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов в Женеве. Отмечается, что пресс-центр будет открыт с 2 часов дня 14 июня до полудня 17 июня. После аккредитации представители СМИ получат подробную информацию о получении бейджей по электронной почте.

Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить один из следующих документов: либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.