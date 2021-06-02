На Украине рассказали о катастрофической ошибке в отношениях с Россией

Отказ Киева от торговых отношений с Россией катастрофично повлиял на экономику Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти умудрились испортить отношения со всеми соседними странами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри Украины.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал Рабинович.

Он также выразил мнение, что экономике его страны дорого обойдется решение конфликтовать с Белоруссией.

Политик подчеркнул, что необходимо беречь каждую гривну для народа, покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже. Он призвал развивать торговлю со всеми странами.

Рабинович считает, что внешняя политика, которой придерживается Украина сейчас, ударит по карману простых граждан.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России и Украины сохраняются экономические взаимоотношения.