Кандидат на пост министра юстиции США пообещал привлечь к суду штурмовавших Капитолий

Кандидат на пост министра юстиции - генерального прокурора США Меррик Гарленд считает, что необходимо привлечь к суду людей, которые штурмовали здание Капитолия в начале января, передает ТАСС.

По словам Гарленда, если сенат утвердит его кандидатуру, то он проконтролирует судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, штурмовавших Капитолий 6 января.

«Это гнусное нападение направлено на подрыв краеугольного камня нашей демократии: мирной передачи власти новоизбранному правительству», — полагает генпрокурор.

В 2016 году 44-й президент демократ США Барак Обама предлагал Гарленда на должность члена Верховного суда, но контролируемый на тот момент республиканцами Сенат отказался утвердить ее. В настоящее время, по данным американских СМИ, генпрокурор пользуется поддержкой представителей обеих партий в Сенате.

Ранее в США объявили о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января является «следующим шагом» после завершения процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа в сенате.