Врио губернатора Хабаровского края обсудил с Путиным работу правительства региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину о результатах работы регионального правительства за шесть месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, врио губернатора выразил благодарность главе государства за доверие в работе в Хабаровском крае.

По его словам, региональное правительство своевременно запустило отопительный сезон, а также завершило северный завоз на месяц раньше срока. Кроме того, он отметил, что правительство проиндексировало краевые выплаты впервые за восемь лет, а также снизило транспортный налог за счет резервов.

При этом были увеличены стипендиальные выплаты и суммы грантов для молодых ученых, деятелей культуры и талантливых школьников.

«Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», — подчеркнул Дегтярев.

Врио главы региона добавил, что расходы на территориально-общественное самоуправление были снижены на 30%.

Ранее он также назвал причину дефицита бензина в Хабаровском регионе.